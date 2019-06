Dresden

Die Dresdner Kriminalpolizei hat drei Tatverdächtige einer bundesweit agierenden Bande ermittelt. Den Männern wird vorgeworfen, gezielt Geldkarten gestohlen zu haben, um mit diesen Bargeld abzuheben.

Die Männer teilten sich dabei ihre „Arbeit“ auf: Einer spähte zunächst Kunden an Geldautomaten aus, um deren Geheimzahl (PIN) herauszufinden. Ein zweiter lenkte die Opfer ab, während der dritte die Geldkarten aus dem Ausgabeschlitz entwendete und blitzschnell gegen andere, ebenfalls gestohlene Geldkarten austauschte. Deshalb bemerkten die Betroffenen den Verlust ihrer Karte erst später.

In drei derartigen Fällen hatten die Dresdner Kriminalisten ermittelt. Am 20. April 2019 hatten die drei Tatverdächtigen einen 55-Jährigen in einer Sparkasse an der Königsbrücker Straße auf diese Weise bestohlen. Zwei Tage später entwendeten sie die EC-Karten eines 70-jährigen Mannes in einer Sparkasse an der Kesselsdorfer Straße und eines 76-Jährigen in einer Bank an der Königstraße. Mit den erbeuteten Karten hoben sie insgesamt mehr als 6.000 Euro ab.

Die Kriminalbeamten werteten die Bilder der Überwachungskameras aus und ermittelten drei rumänische Staatsangehörige. Die 19, 20 und 37 Jahre alten Männer waren Anfang Mai in Baden-Württemberg wegen ähnlicher Delikte festgenommen worden und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Sie gehören einer Bande an, die auch einen Geldautomaten an der Dorothea-Erxleben-Straße so manipuliert hatte, dass das Geld im Ausgabeschacht zurückblieb.

