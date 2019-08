Dresden/Bautzen

Die Suche nach Maria J. ist beendet. Die Polizei hat die vermisste 13-Jährige aus Bautzen am Donnerstagmorgen in Dresden gefunden. Sie sei „wohlbehalten zurückgekehrt“, so die Mitteilung.

Weitere Angaben zu den Umständen ihres Verschwindens machten die Beamten nicht. Das Mädchen war am 19. August letztmalig auf dem Kornmarkt in Bautzen gesehen worden.

Von fkä