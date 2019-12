Dresden

In der Nacht zum Mittwoch har die Polizei Dresden einen mutmaßlichen Einbrecher in der Inneren Neusfadt festgenommen. Während einer Streifenfahrt fiel den Polizisten ein neuwertiges Mountainbike vor einem Wohn- und Geschäftshaus An der Dreikönigskirche auf.

Das Rad war nicht angeschlossen. Kurz darauf kam ein Mann aus dem Haus und näherte sich dem Fahrrad. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und einen Schlüssel zu einem Kellerabteil im Haus. Der Hauseingang und mehrere Türen im Gebäude wiesen frische Einbruchsspuren auf.

Eine glaubhafte Erklärung für die Herkunft des Mountainbikes konnte der mutmaßliche Einbrecher nicht liefern. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Deutschen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Angaben zur Schadenshöhe und weiterem Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Von kcu