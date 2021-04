Dresden

Polizei und Ordnungsamt haben am Freitagmorgen einen an der Paul-Schwarze-Straße in der Dresdner Neustadt stehenden goldenen Porsche Panamera abgeschleppt. Der Sportwagen mit ausländischem Kennzeichen stand seit längerer Zeit auf einem Anwohnerparkplatz.

Grund für die Aktion: Die spiegelnde goldfarbene Folie ist in Deutschland nicht zulässig. Das Fahrzeug steht nun auf dem Verwahrhof.

Von Lausitznews