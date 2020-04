Dresden

Die Fassade des Ordnungsamtes in Dresden ist in der Nacht zum Mittwoch mit brauner Farbe beschmiert worden. Die Täter hatten die Farbe in den Eingangsbereich des Amtes an der Theaterstraße geworfen.

Wie die Polizei mitteilt, hinterließen sie außerdem ein Bekennerschreiben. Darin wird das Versammlungsgeschehen am vergangenen Montag in Dresden kritisiert. Aus diesem Grund hat auch der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Pegida letztlich mit 15 Teilnehmern

Am Montag hatte Pegida trotz Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Dresden demonstrieren dürfen – allerdings nur mit 15 Teilnehmern. Das entschied der OB am Montagnachmittag. Zuvor hatten Gesundheits- und Ordnungsamt die Demonstration für 80 Personen genehmigt und damit Unverständnis in Politik und Bevölkerung hervorgerufen.

Insgesamt beteiligten sich 15 Personen an der nur wenige Minuten dauernden Pegida-Kundgebung, bewacht von 250 Polizisten. Auch Gegendemonstranten waren vor Ort. Weil sie sich zum Teil nicht an die Abstandsregeln hielten, wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

