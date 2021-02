Dresdner Obdachloser offenbar erfroren

Dresden

In Dresden ist offenbar ein obdachloser Mann erfroren. Der vermutlich über 80-Jährige sei am vergangenen Donnerstag im Keller eines Abbruchhauses im Stadtteil Pieschen gefunden worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Jürgen Schmidt, am Mittwoch in Dresden. Er sei zufällig entdeckt worden. Die Identität des Toten sei noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Mann erfroren sei. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Todesursache und der Todeszeitpunkt seien noch unklar und damit auch, ob der Mann ein Opfer der extremen Kälte wurde. Zuerst hatte die Obdachlosenzeitung „Drops“ über den Fall berichtet.

Von epd