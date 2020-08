Dresden

Die Polizei hat auch am vergangenen Wochenende wieder verstärkt in der Dresdner Neustadt kontrolliert. Insgesamt wurden 95 Personen überprüft, es gab zehn Strafanzeigen. So müssen sich etwa zwei Männer aus Deutschland und dem Iran, 19 und 33 Jahre alt, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten, weil sie eine kleine Menge Cannabis dabeihatten.

Gegen drei Personen aus Deutschland, Libyen und Afghanistan wird wegen Körperverletzung ermittelt, ein 27-jähriger Deutscher muss sich wegen sexueller Belästigung verantworten. Er soll eine 26-Jährige unsittlich berührt haben. Außerdem wurde ein 16-Jähriger auf einem unversicherten E-Scooter erwischt. Ein 50-Jähriger aus Lettland war zur Fahndung ausgeschrieben und wurde festgenommen. Hinzu kamen mehrere Platzverweise.

Von fkä