Dresden

Die Fahrerin eines VW Polo ist am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der Radeberger Landstraße (S 95) verletzt worden. Ersten Informationen zufolge war der Kleinwagen gegen 11.45 Uhr kurz nach dem Abzweig nach Langebrück und Radeberg nach einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Das Auto rutschte auf der feuchten Fahrbahn in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Rettungskräfte brachten die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Am Polo entstand vermutlich Totalschaden. Die Staatsstraße 95 musste zeitweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

Von ttr/halk