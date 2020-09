Dresden

Ein Exhibitionist hat am späten Dienstagnachmittag zwei Frauen in der Dresdner Heide belästigt. Die 25 und 27 Jahre alten Frauen saßen gegen 17.40 Uhr an einer Sandgrube am Heller in der Nähe des Augustuswegs, als der fast Nackte plötzlich aus dem Gebüsch trat. Dabei fasste er sich an den erigierten Penis.

Die Frauen informierten die Polizei, der Mann flüchtete. Er sei rund 1,75 Meter groß gewesen und etwa Ende 20. Er trug nichts außer einem blauen Basecap, einem schwarzen Schlauchtuch und Sportschuhen. Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä