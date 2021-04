Dresdner Feuerwehr rettet zwei Frauen aus Steinbruch

Dresden

In einem ehemaligen Steinbruch an der Dresdner Mordgrundbrücke sind am Dienstagabend zwei 37 und 29 Jahre alte Frauen gut sieben Meter unterhalb der Abbruchkante in Not geraten. Sie fanden keinen Weg zurück und harrten rund eine Stunde aus, ehe Spaziergänger auf ihre Lage aufmerksam wurden und die Feuerwehr informierten.

Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, stürzte die ältere der beiden gut 15 Meter den Hang hinab. Sie verletzte sich zum Glück nur leicht. Die zweite Frau wurde vom Höhenrettungsdienst nach oben gezogen. Beide kamen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit 54 Kräften im Einsatz. Währen der 19 Uhr beginnenden und rund zwei Stunden andauernden Rettung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bautzner und der Schillerstraße.

Von fkä/halk