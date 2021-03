Dresden

Einsatzkräfte der Dresdner Feuerwehr haben am Mittwochvormittag eine Ente aus einer prekären Situation gerettet. Das Tier hatte sich am Uferbereich der Elbe in der Nähe des Schillerplatzes in Angelschnüren verfangen.

Die Kameraden befreiten das Federvieh und entließen es dann in die Freiheit.

Von fkä