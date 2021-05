Dresden

Tierischer Einsatz für die Dresdner Feuerwehr: Die Kameraden rückten am Dienstagnachmittag aus, um zwei Eichhörnchen zu retten. Die Tierchen, die gerade wegen der zweiten Paarungszeit besonders aktiv sind, waren am Sadisdorfer Weg in Kleinpestitz/Mokritz in einen gut zehn Meter tiefen Schacht gestürzt.

Der Schacht gehört zum Gebäude eines lokalen Energieversorgers. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang und brachte die Eichhörnchen unbeschadet ins Freie.

Von fkä