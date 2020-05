Dresden

Die Feuerwehr Striesen hat am Mittwochabend einem Rollstuhlfahrer in Not geholfen. Der Mann war mit seinem elektrischen Rollstuhl in einem Einkaufsmarkt unterwegs, als das Gerät wegen eines technischen Defekts plötzlich stehen blieb. Da der Hersteller dem Mann nicht weiterhelfen konnte, rief er die Feuerwehr zu Hilfe. Daraufhin brachten die Einsatzkräfte das Mobil wieder zum Laufen und der Hilfesuchende konnte seine Heimreise antreten.

Von lc