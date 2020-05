Dresden

Ein Reh hat sich in der Nacht zum Donnerstag an der Dresdner Straße in einem Metallzaun verklemmt. Die Feuerwehr rückte an, um das mit Rippen und Hüfte zwischen den Zaunstreben feststeckende Tier zu befreien.

Nach die Kameraden mit einem hydraulischen Gerät die Streben aufgespreizt hatten, befreite sich das Reh und rannte ins angrenzende freie Feld.

Von fkä