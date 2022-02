Dresden

Eine zusammengesackte Person in einem Auto mit laufendem Motor – das lässt gesundheitliche Probleme vermuten. So dachte wohl auch die Freundin eines Mannes, der sich im parkenden Wagen an der Karl-Laux-Straße eingeschlossen hatte und auf Kontaktaufnahme von außen nicht reagierte. Die besorgte Frau alarmierte gegen 3.30 Uhr Rettungsdienst und Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es, den Mann zu wecken, indem sie kräftig am Auto rüttelten. Er öffnete selbständig die Fahrertür, eine medizinische Versorgung war nicht nötig, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann ging daraufhin in die Wohnung, wo er sich hoffentlich ohne Störung ausschlafen konnte.

Von ttr