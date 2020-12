Dresdens Polizei bilanziert den Querdenken-Einsatz am Samstag

Dresden

Der große Aufruhr am Samstag ist ausgeblieben. Das Verbot der Querdenker-Demo hatte auch vor dem Bundesverfassungsgericht bestand. Zwar reisten trotzdem etliche hundert Teilnehmer an, diese wurden von der Polizei aber rigoros in Schach gehalten.

Die größte Gruppe geriet an der Teplitzer bzw. Geystraße ins Visier der Beamten. Die 46 dort festgestellten Personen, zumeist schwarz gekleidete junge Männer, seien dem rechten Spektrum zuzuordnen. Einige hatten unter anderem Quarzhandschuhe und Gebissschutze dabei und gebärdeten sich aggressiv. Sie alle kamen in Gewahrsam, ihnen werden verschiedenen Straftaten und Verstöße gegen die Corona-Regeln vorgeworfen.

Ebenfalls aggressiv verhielten sich 26 Personen, die am Mittag am Hauptbahnhof eintrafen und in Richtung Cockerwiese wollten – dem Ort der verbotenen Querdenken-Versammlung. Auch sie wurden wegen ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen, außerdem wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Mit ebensolchen Verfahren wegen Verstößen gegen die Schutz-Verordnung müssen nun 40 Leute rechnen, die am Nachmittag am Postplatz angetroffen wurden.

Weitere Querdenken-Sympathisanten in zwei Bussen aus dem Vogtland und Thüringen wurden nach der Identitätsfeststellung gleich wieder aus der Stadt eskortiert.

Insgesamt nahm die Dresdner Polizei am Sonnabend 296 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, meist wegen Corona-Verstößen auf, sprach 161 Platzverweise aus und stellte 25 Straftaten fest, darunter Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fälschung von Gesundheitszeugnissen. 72 Personen kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam, der im Vorfeld bereits aufgestockt worden war.

Im Einsatz waren um die 1960 Beamte aus Dresden, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, dazu Bereitschaftspolizisten und die Bundespolizei mit 400 Kräften aus mehreren Bundesländern.

Letztere kümmerte sich vor allem um die Lage an Bahnhöfen und Haltepunkten und fischte rund 130 Bahnreisende heraus, die zur Reichsbürger- und/oder Querdenkerszene gehörig sein sollen. Dazu kamen etliche bekannte Personen aus der rechtsextremen, der Fußball-Hooligan- und der Kampfsportszene, einige davon bereits mit der sogenannten Fahndungsnotierung „Gewalttäter Sport“ versehen.

Die Beamten nahmen drei Straftaten auf, darunter eine polizeibekannte 22-Jährige, die sich weigerte, einen ICE zu verlassen, sich heftig wehrte, deshalb gefesselt und letztlich in ein Klinikum gebracht werden musste. Die Bundespolizisten erteilten weiterhin elf Platzverweise und schickten 24 ankommende Personen gleich wieder nach Hause. 150 Reisende fielen als Maskenmuffel auf, bis auf drei waren alle einsichtig.

Polizeipräsident: „Wir haben das Ziel des Einsatzes erreicht“

Die Statements der Polizeiführer bzw. Präsidenten beider Behörden lesen sich von daher auch durchaus positiv: „Durch starke Präsenz, konsequentes Einschreiten und entschlossenes Handeln der Einsatzkräfte ist es uns gelungen, die friedliche und geordnete An- und Abreise aller Bahnreisenden sicherzustellen“, bilanziert der Polizeiführer der Bundespolizei, Polizeidirektor Rico Reuschel. Und auch der Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir haben das Ziel des Einsatzes erreicht. Die verbotene Versammlung hat nicht stattgefunden. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation ein deutliches Zeichen.“

Die Polizei hatte sich auf einen Großeinsatz vorbereitet und auch Wasserwerfer in Stellung gebracht, weil in den entsprechenden Szenen Deutschlands und der Nachbarländer eine breite Mobilisierung erkennbar war.

