Dresden

Zwischen Freitag und Sonntag haben Unbekannte zwei Motorräder aus Dresden-Pieschen und Dresden-Räcknitz gestohlen. In Pieschen wurde eine etwa ein Jahr alte Yamaha hinter einem Haus an der Hubertstraße entwendet. Die KTM 690 wurde in Dresden-Räcknitz an der Zeunerstraße entwendet. Die Maschine wurde 2014 erstmals zugelassen.

Der Wert der Motorräder ist bisher unbekannt.

Von SP