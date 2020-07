Dresden

Am Samstagvormittag kam es auf der Großenhainer Straße in Pieschen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radler schwer verletzt wurde.

Der Radfahrer fuhr am Trachenberger Platz rechts an ampelbedingt wartenden Autos vorbei. Zur gleichen Zeit bog ein Mercedesfahrer auf einen Supermarktparkplatz ein und übersah den Radler offenbar. Dieser rauschte ungebremst in die Beifahrerseite des Mercedes. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Rahmen des Fahrrads brach. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Dresden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Von fg