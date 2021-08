Dresden: flüchtiger Autodieb mit 1,4 Promille auf der A4 gestoppt

Dresden

Einsatzkräfte des Autobahnpolizeireviers Dresden haben am Sonnabend einen 33-jährigen Polen auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz gestoppt. Er stand unter Alkoholeinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis.

Die Beamten bemerkten an dem VW T5 des 33-Jährigen manipulierte Kennzeichnen, wie die Polizei mitteilte. Als sie den Mann kontrollieren wollten, versuchte er in Richtung Görlitz zu flüchten. Dabei gefährdete er mehrere Autofahrer. In Höhe des Parkplatzes Oberlausitz konnten die Einsatzkräfte den Transporterfahrer stellen.

Der 33-Jährige versuchte im Anschluss zu Fuß zu flüchten, was ihm nicht gelang. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und stellten bei dem polnischen Staatsangehörigen einen Alkoholwert von 1,4 Promille fest. Außerdem war der Mann ohne Führerschein unterwegs und wurde wegen zwei Haftbefehlen gesucht, hieß es weiter.

Den Transporter hatte der Mann bereits Ende Juli in Hessen gestohlen. Der 33-Jährige wurde nach einem Gerichtstermin in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Von tik