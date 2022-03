Dresden

Beim Bremsmanöver eines Busses hat ein zweijähriges Kind Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der Bus fuhr auf der Flughafenstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. In Höhe der Kreuzung Boltenhagener Straße musste er plötzlich bremsen, da ein Auto auf der Boltenhagener Straße in Richtung Ludwig-Kossuth-Straße seinen Weg kreuzte. Durch die Bremsung verletzte sich das im Bus mitfahrende Kind. Der Autofahrer fuhr davon.

Hinweise zum Unfall, insbesondere zur Ampelschaltung und zum unbekannten Auto, nimmt die Polizei telefonisch entgegen unter 0351 483 2233.

Von lg