Dresden

Im großen Stil sollen eine Frau und ein Mann in Dresden und Leipzig mit Drogen gehandelt haben. Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, sei gegen die 41-Jährige und den 33-Jährigen Anklage erhoben worden.

Der Frau wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in 24 Fällen, dem Mann in zehn Fällen vorgeworfen. Insgesamt haben die beiden Beschuldigten mehrere Kilogramm Crystal im Wert von einer halben Million Euro im Stadtgebiet von Dresden und Leipzig an- und verkauft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden Haftbefehle gegen die beiden erlassen. Die wegen Drogendelikten vorbestrafte, unter Bewährung stehende 41-Jährige wurde Anfang Oktober in Spanien, der geringfügig vorbestrafte 33-Jährige nur ein paar Tage später in Deutschland festgenommen. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft und haben sich zu den Tatvorwürfen bislang nicht geäußert. Das Landgericht Dresden muss über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage noch entscheiden.

Von dpa/DNN