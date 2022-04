Dresden

In der Nacht zu Donnerstag wurden zwei Automaten in Laubegast und Sporbitz gesprengt. Ein Zeuge hörte an der Laibacher Straße einen lauten Knall und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den aufgesprengten Zigarettenautomaten fest. Die Höhe des Sachschadens wurde bisher noch nicht beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Täter etwas aus dem Automaten gestohlen haben, ist Teil derselben.

Im Bahnhof Zschachwitz zündeten die Täter Pyrotechnik und beschädigten dabei das Ausgabefach eines Fahrkartenautomaten. Auch hier ist die Höhe des Sachschadens bisher nicht bekannt. Laut Polizeiangaben wurde nichts gestohlen.

Die Polizei konnte in beiden Fällen Spuren sichern und ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengexplosion.

Von cs