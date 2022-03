Dresden

Auf der Bautzner Straße Höhe Alaunstraße haben sich am Mittwochmorgen zwei Unfälle ereignet, bei denen zwei Frauen verletzt wurden. Eine 30-Jährige mit Kleinkind war auf dem Fußweg der Bautzner Straße in Richtung Albertplatz unterwegs. Als sie die Alaunstraße überquerte, fuhr ihr ein VW Passast über den Fuß, der von der Bautzner Straße eingebogen war. Der unbekannte am Steuer des VW Passat fuhr davon.

Etwa eine Stunde später überquerte eine Radfahrerin auf Höhe der Alaunstraße die Bautzner Straße in Richtung Glacisstraße. Dadurch musste eine Straßenbahn stark bremsen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Eine 68-Jährige stürzte in der Straßenbahn und erlitt leichte Verletzungen.

Von ee