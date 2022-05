Dresden

In den vergangen Tagen wurden zwei Männer überfallen und beraubt. Am Mittwoch war ein 91-Jähriger auf einem Gehweg am Tanneberger Weg in Gorbitz unterwegs, als ihn der Täter von hinten zu Boden stieß und ihm einen Beutel mit Einkäufen sowie seinem Portemonnaie entriss. Dabei wurde der Senior leicht verletzt. Der Dieb flüchtete mit seiner Beute im Wert von rund 250 Euro.

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Mann auf der Gröbelstraße in Löbtau überfallen. Der Täter folgte dem 40-Jährigen zu Fuß und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dieser sich aber weigerte, wurde er von dem Mann zu Boden gestoßen und mehrfach geschlagen. Anschließend entwendete dieser den Rucksack, die EC-Karte und 15 Euro Bargeld. Der 40-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Von cs