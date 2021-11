Dresden

Räuber haben in der Nacht zu Sonntag zwei Männer am Albertplatz in der Dresdner Neustadt bestohlen.

Ein 29-Jähriger wurde an der Haltestelle der Linie 7 am Albertplatz von einem Räuber angegriffen, und ging zu Boden. Anschließend wurde das Opfer von mehreren Tätern umringt. Einer der Angreifer zog ihm das Portmonee, samt Geldkarten, Ausweisen und Bargeld aus der Tasche.

Als ein Begleiter dem Opfer zu Hilfe kam, wurde diesem ebenfalls das Telefon abgenommen. Danach flohen die Täter. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, sein Begleiter blieb unversehrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von BW