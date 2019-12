Dresden

In den vergangenen Tagen sind in Dresden zwei Autos gestohlen worden. In Gruna stahlen Unbekannte einen roten Mazda CX5 von der Junghansstraße, in Briesnitz einen zehn Jahre alten blauen BMW 390L vom Marktweg.

Der Stehlschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf insgesamt rund 40 000 Euro. Von einem Zusammenhang der Taten geht die Polizei allerdings nicht aus.

Von ffo