Dresden

In Dresden-Zschertnitz haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Motorrad der Marke KTM gestohlen. An der Rungestraße brachen sie dazu einen Mercedes Vito auf und entwendeten das Zweirad aus dem Laderaum. Das Gefährt hat einen Wert von rund 4.000 Euro.

Doch dabei blieb es nicht. Außerdem entwendeten die Diebe noch Motorradkleidung von bisher unbekannten Wert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Von SP