Dresden

Am Freitagabend haben Unbekannte in Dresden Gorbitz einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Augenzeuge beobachtete die Tat und sah kurz darauf zwei Personen fliehen. Als er am Automaten eintraf, fand er einen 21-Jährigen Mann vor, welcher mit schwersten Verletzungen am Boden lag.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann sofort zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Teile des Automaten wurden auch geparkte Autos beschädigt. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Von EE