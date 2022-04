Dresden

Am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr sind zwei Fahrradfahrer im Alter von 13 und 40 Jahren bei einem Unfall auf der Dürerstraße leicht verletzt worden. Die beiden Radfahrer waren auf der Dürerstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Nahe der Pestalozzistraße wollten sie zwischen einem geparkten Audi A3 und einem auf der Fahrbahn haltenden Pkw durchfahren. Unerwartet öffnete sich die Beifahrertür des unbekannten Autos, sodass der 40-Jährige ausweichen musste und gegen die 13-Jährige stieß, die gegen den Audi fiel. In der Folge kollidierte der ältere Radfahrer mit der Tür des unbekannten Fahrzeugs. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Fahrer des unbekannten Wagens fuhr davon, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere dem unbekannten Auto machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion unter 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs