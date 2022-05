Dresden

Am Montagmorgen sind gegen 8.50 Uhr ein Radfahrer und ein Fußgänger auf der Pillnitzer Straße zusammengestoßen. Der 44-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Steinstraße unterwegs. An einer Fußgängerampel in der Höhe der Rietschelstraße stieß er mit einem 94-Jährigen zusammen, der im Begriff war, die Straße zu überqueren. Dabei wurde der Rentner schwer, der Radfahrer leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie der Ampelschaltung machen können. Hinweise werden von der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs