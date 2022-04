Dresden

Mehrere Personen haben in der Nacht zu Mittwoch den Lack von mindestens 23 Fahrzeugen zerkratzt. Polizeibeamte registrierten die Sachbeschädigungen an Autos auf der Nätherstraße, der Zschachwitzer Straße, der Gohrischstraße und der Winterbergstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe in fünfstelliger Höhe.

Die Polizeidirektion Dresden ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen sowie die betroffenen Autobesitzer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

