Dresden

Am Samstagnachmittag hat ein Unbekannter eine 17-Jährige in einer Straßenbahn belästigt. Die Jugendliche war in einer Straßenbahn der Linie 1 oder 2 stadtauswärts unterwegs, wie die Polizei Dresden mitteilt. Vor der Haltestelle Zwinglistraße lief ein Unbekannter an ihr vorbei, drängte sich dicht an sie heran und berührte sie unsittlich. An der Haltestelle verließ er die Bahn.

Der Mann war etwa 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Er hatte kurze braune Haare und trug eine blaue medizinische Maske. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer Jacke. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Von ee