Dresden

Am Samstagabend gegen 17.45 Uhr sind zwei Männer bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Mehrere Männer gerieten vor einem Supermarkt am Wiener Platz in einen Streit. Daraufhin sprühte einer der Beteiligten Pfefferspray auf mindestens zwei andere Männer. Der Täter entkam, ein 27-Jähriger und ein 49-Jähriger wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Beteiligten, die Angaben zum Tathergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs