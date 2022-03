Dresden

Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch versucht, Werkzeug aus einem VW Caddy zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei.

Der Mann folgte dem Täter, der das Diebesgut in einem Skoda lud, und sprach ihn an. Der Dieb ließ daraufhin die Gegenstände fallen und rannte davon. Alarmierte Polizeibeamte fanden in dem Skoda neben dem Diebesgut auch den Personalausweis eines 20-Jährigen, den der Zeuge als den Dieb erkannte.

Von lg