Dresden

Am Dienstag hat ein Junge bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der Zehnjährige lief an der Haltestelle „Leubener Straße“ hinter einer haltenden Straßenbahn über die Straße. Wie die Polizei mittelt, wurde er dabei von dem 34-jährigen Fahrer eines Seat Alhambra erfasst, der in Richtung Leuben unterweg war.

Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Von EE