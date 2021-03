Dresden

In einer Wohnung an der Tharandter Straße in Löbtau hat es gebrannt. Aus noch zu ermittelnder Ursache war es in der Küche einer Wohnung im dritten Obergeschoss gegen 21.15 Uhr zu einer Fettexplosion gekommen. Dadurch gerieten Einrichtungsgegenstände in Brand.

Die Mieter der Wohnung trugen dabei Verletzungen davon. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Eine weitere Person wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten den Brand mit einem Strahlrohr sowie einem Pulver-Feuerlöscher löschen. Im Anschluss wurden die umliegenden Wohnungen auf Rauch überprüft und der betroffene Bereich belüftet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die Tharandter Straße war während des Einsatzes gesperrt. Die Buslinie 63 wurde über die Reisewitzer Straße umgeleitet.

Von DNN