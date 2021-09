Dresden

Bei einem Unfall an der Radeburger Straße in Dresden-Weixdorf ist am Sonntagmorgen eine Nissan-Fahrerin verletzt worden. Die Frau war in Richtung Medingen unterwegs, als sie in Höhe des Abzweigs Am Promigberg in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Nissan fällte zunächst ein Verkehrsschild und prallte dann frontal gegen einen Baum.

Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk