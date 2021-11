Dresden

In Dresden-Weixdorf haben sich dreiste Diebe in einem Imbiss selbst versorgt. Sie drangen in der Nacht zum Dienstag in den Laden ein und stahlen mehrere Flaschen Limonade. Zu allem Überfluss bereiteten sich die Täter auch noch einen Döner selbst zu. Dresdner Polizeibeamte suchten in der Nähe des Tatorts nach den hungrigen Delinquenten, konnten diese aber nicht auffinden.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro, die Polizei ermittelt wegen Einbruchs.

Von SP