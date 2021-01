Dresden

In Dresden-Weißig hat die Polizei in einer Wohnung an der Straße Am Weißiger Bach sechs junge Leute angetroffen, die zu unterschiedlichen Haushalten gehören – ein Verstoß gegen die Sächsische Corona-Schutzverordnung. Die Beamten waren am späten Dienstagabend wegen Ruhestörung gerufen worden.

Als sie die Zusammenkunft der 17- bis 21-Jährigen beenden wollten, wurden sie vom 19 Jahre alten Wohnungsinhaber und einem zweiten jungen Mann angegriffen und beschimpft. Dabei verletzte sich ein 43-jähriger Beamter leicht.

Die beiden Angreifer müssen sich unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zusätzlich kassierten alle sechs – fünf Männer und eine Frau – Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln.

Von fkä