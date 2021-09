Dresden

In Dresden-Weißig hat sich ein Unfall ereignet. Dabei ist am Samstagabend ein Radfahrer auf der Straße Am Alten Bahndamm in Richtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Dieser wurde auf der Kreuzung Weißiger Landstraße von einem VW Fox erfasst.

Der 44-Jährige wurde schwer verletzt. Die 19-jährige Fahrerin des VW war aus dem Gönnersdorfer Weg gekommen und wollte geradeaus auf die Weißiger Landstraße fahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Von SP