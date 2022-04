Dresden

Die Polizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen und einen 43-Jährigen wegen Hausfriedensbruch.

Die beiden Männer stiegen in der Nacht zu Donnerstag über einen Zaun, um zu dem Brunnen im Nymphenbad an der Rückseite des Dresdner Zwingers zu gelangen. Dabei wurden sie von einem Sicherheitsdienst. Der Ältere der beiden befand sich bereits im Wasser, als die Mitarbeiter das Duo am Brunnen feststellten und an alarmierte Polizisten übergaben. Die beiden Männer müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Von cs