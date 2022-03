Dresden

In mindestens vier Autos im Stadtgebiet sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen. Die Fälle ereigneten sich in den Stadtteilen Trachau, Gorbitz und Leubnitz/Neuostra.

Auf der Kronenstraße brachen Täter ein Türschloss eines VW-Transporters auf und stahlen Werkzeug im Wert von rund 400 Euro aus dem Laderaum. Aus einem Mercedes auf der Hainbuchenstraße entwendeten Unbekannte ein Navigationsgerät. Wie sie in den Wagen gelangten, ist noch unklar.

Bei einem Opel Zafira auf der Spitzwegstraße und einem Mercedes-Transporter auf dem Leutewitzer Ring beschädigten die Täter jeweils eine Seitenscheibe. Sie entwendeten unter anderem ein Smartphone und ein Paket mit einem W-LAN-Router.

Von lg