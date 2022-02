Dresden

Vier Einbrüche am in den vergangenen zwei Tagen hat die Polizei in Dresden gemeldet. Es handelt sich um Einfamilienhäuser, Büros und eine Wohnung.

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Michelangelostraße eingedrungen. Sie gelangten offenbar mit einem Schlüssel in die Wohnung, wo sie ein Tablet, eine Uhr und Bargeld stahlen. Den Schlüssel hatten die Täter aus dem Briefkasten der Wohnung genommen. Die Polizei rät: „Verstecken Sie niemals Schlüssel im Umfeld von Häusern oder Wohnungen. Täter kennen typische Verstecke und suchen nach hinterlegten Schlüsseln. Ersatzschlüssel sollten an Vertrauenspersonen übergeben werden, die im Notfall erreichbar sind.“

Am Montag selbst hat es außerdem Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Bühlau gegeben. Die Täter schlugen jeweils ein Fenster ein und durchsuchten die Häuser. In einem Fall entwendeten sie rund 300 Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1 500 Euro. Der Diebstahls- und Sachschaden am zweiten Haus ist noch nicht beziffert.

Ebenfalls am Montag ist ein Unbekannter in mehrere Büros an der Berthold-Brecht-Allee eingebrochen. Der Mann hebelte im Gebäude die Zugangstüren von fünf Büros auf und durchsuchte die Räume, stahl aber nach erster Übersicht nichts. Zeugen hatten den Täter beim Verlassen des Gebäudes gesehen und die Polizei informiert. Der Schaden an den Türen beläuft sich auf 6 000 Euro.

Von lg