Dresden/Meißen

Am Samstagabend meldete sich eine Zeugin mit einem kleinen Jungen in Begleitung bei der Bundespolizei Dresden. Sie gab an, den Jungen im Umfeld des Dresdner Hauptbahnhofs allein und orientierungslos angetroffen zu haben. Auf Nachfragen, wo der Junge her sei, machte er widersprüchliche Angaben. Nach Rücksprache mit der Polizeidirektion Dresden wurde bekannt, dass eine Vermisstenmeldung nach dem Jungen vorliegt.

Die Beamten brachten den aus Meißen stammenden 11-Jährigen zum Polizeirevier Meißen, von wo aus er an die Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Von cs