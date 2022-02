Dresden

Der Vermisste Felix L., den die Polizei am Freitag zur öffentlichen Fahndung ausschrieb, ist wieder da. Polizisten trafen den Mann an und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es besteht kein Straftatverdacht.

Der 35-Jährige hatte am Mittwoch das Krankenhaus verlassen, in dem er behandelt wurde, obwohl er auf ärztliche Betreuung angewiesen war.

Von lg