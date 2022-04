Dresden

Bei einem Unfall an der Ecke Bergstraße/Haeckelstraße hat ein Radfahrer am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Der 37-Jährige war auf dem Radweg der Bergstraße in Richtung Zellescher Weg unterwegs. Eine 60-jährige Audi-TT-Fahrerin fuhr in gleicher Richtung und erfasste den Radfahrer, als sie nach rechts abbog. Der Mann stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Von cs