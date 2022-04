Dresden

Bei einem Unfall auf der Könneritzstraße ist am späten Dienstagmittag ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Die 61-jährige Fahrerin eines Mercedes war in Richtung Marienbrücke unterwegs, als sie an einer Fußgängerampel mit dem Mädchen zusammenstieß, das über die Straße lief.

Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache.

Von cs