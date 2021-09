Dresden

Ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer hat in der Nacht zu Freitag in Dresden gehörig den Weg verfehlt. Der junge Mann steuerte den gemieteten Elektroroller von der Löbtauer Straße – dort hatte er alkoholisiert einen Club verlassen – über die Coventrystraße stadtauswärts bis auf die A 17. Von dort ging es weiter in Richtung Berlin, teils auf dem Standstreifen, teils auf der Fahrbahn.

Kurz vor 2 Uhr stoppte ihn schließlich ein Mitarbeiter einer Baustellensicherungsfirma auf der Überfahrt zur A 4. Einem Zusammenstoß mit einem Lkw entging der junge Mann nur knapp und auch nur durch die Aufmerksamkeit des Truckers.

Die Polizei stellte fest, dass der Rollerfahrer fast einen Promille Alkohol intus hatte. Sie stellten den Führerschein des 20-Jährigen sicher und brachten ihn und den Roller von der Autobahn.

Von fkä