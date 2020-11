Dresden

Vandalen haben in der Nacht zu Samstag in einer Tiefgarage in Dresden-Kaditz gewütet. Wie die Polizei mitteilte, zerschlugen die Täter Flaschen, beschmierten Wände mit schwarzen Stiften und zogen einen Feuerwehrschlauch aus der Halterung. Auch am Feuerwehrlöscher ließen sie ihre Zerstörungswut aus: Sie entleerten ihn und malten Hakenkreuze in den Schaum. Wie hoch der Schaden ist, konnten die Beamten noch nicht beziffern. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung sowie Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Von ttr