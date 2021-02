Dresden

Am Dienstag ist es gegen 7.50 Uhr auf der A 17 zwischen der AS Dresden-Südvorstadt und der AS Dresden-Gorbitz zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Kurz nach dem Tunnel Dölzschen geriet ein Kleintransporter VW T5 ins Schleudern. Der Wagen fuhr in den Straßengraben und kippte um. Beide Insassen wurden offenbar verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Kleintransporter entstand vermutlich Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von rh